Covid e influenza | news | 174 652 positivi e 719 morti negli ultimi 7 giorni

(Di sabato 17 dicembre 2022) Scendono i contagi (-21%), ma salgono i decessi, con una variazione di +4,8% rispetto alla precedente rivelazione. I tamponi effettuati sono 1.093.207, con una variazione di -13%, mentre il tasso dità è 16%, con una diminuzione dell'1,6%. "E' evidente che siamo in una fase in cui la pandemia intesa come stato emergenziale è superata. Ma serve attenzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite a Live in, su Sky TG24

Venerdì di attesa in Qatar in vista delle due gare che chiuderanno il mondiale. Domani finale per il terzo equarto posto tra Croazia e Marocco. Domenica finalissima tra Francia e ArgentinaPalù (Aifa): 'meno letale dell', non è più neppure un'endemia' Anziana curata in un'ambulanza per due giorni Il caso è stato sollevato attraverso i social dall'associazione 'Nessuno ...Positiva al Covid e cardiopatica, è riuscita ad essere ricoverata in ospedale solo dopo aver trascorso circa 40 ore in un'ambulanza. È il calvario vissuto da un'anziana di ...In vista dell'Argentina recuperati Upamecano e Rabiot, mentre Coman, Konaté e Varane hanno saltato l'allenamento. Acciaccati anche Theo e ...