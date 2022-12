Cosa insegna chi insegna filosofia? Da Diogene alla “didattica per competenze”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Forse inevitabilmente, perfino la data è dibattuta: alcune fonti collocano la Giornata mondiale dellail 17 novembre, la direzione generale per gli ordinamenti scolastici del ministero dell’Istruzione ha organizzato il relativo evento pernti il 23, le case editrici specializzate vanno sul sicuro sparpagliando newsletter a tema su tutta la settimana. Allo stesso modo il fondamento stesso dellaoccidentale, i primi testi da cui se ne dirama la storia – quelle frasettine greche, dceleberrima “Conosci te stesso” all’allure un po’ Baci Perugina di “Sappi cogliere le opportunità” – vengono attribuite in maniera tanto affollata e controversa da far affermare a Luciano De Crescenzo, senza tema di smentita, che i Sette saggi erano ventidue. Non c’è certezza, non c’è fissità ...