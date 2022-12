Corriere dello Sport – Newcastle lanciato sul talento del Napoli”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) 2022-12-17 13:02:22Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Ilvuole a tutti i costi Kvicha Kvaratskhelia, il 21enne georgiano esploso con la maglia del. As riporta notizie provenienti dagli inglesi del Times: Kvara sarebbe una priorità per i Magpies, che lo valutano 60 milioni di euro. Sarebbe talmente impellente prenderlo che un primo assalto verrà tentato già a gennaio. Ma gli inglesi, eventualmente, sarebbero pronti a ritentare il blitz in estate. Kvara: la vetrina è stata il 4-1 al Liverpool Kvara è arrivato al’estate scorsa per poco più di 10 milioni di euro. Presto ha iniziato a dispensare magie, tanto da venire soprannominato Kvaradona. Ha già segnato otto gol e fornito otto assist. I tifosi inglesi ricordano in particolare ...