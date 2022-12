Corriere dello Sport – Lazio | l’Arsenal si fa avanti per Milinkovic-Savic

(Di sabato 17 dicembre 2022) 2022-12-16 09:42:21 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Non sembra un semplice gossip, è più una mezza rivene. «prepara l’offerta di gennaio per», è il titolo che “The Sun” ha sparato ieri. E’ stato scritto che i Gunners sono pronti a soffiare Sergej a Chelsea e United, che in estate avevano presentato un’offerta di 42 milioni di sterline (poco meno di 50 milioni di euro), rifiutata da Lotito. Ci sono fondi di verità.e il ricchissimo Newcastle di Bin Salman a giugno erano gli unici club che avrebbero potuto tentare Lotito con proposte da 60-70 milioni e il giocatore con offerte multimilionarie. Le lusinghe fatte al manager di, Mateja Kezman, non sono bastate.ambiva e ambisce a giocare in una ...

Tutto Napoli

Lo riporta IlSport .Per l'uomo, sottoposto alla provastub, scattarono le manette salvo ottenere i domiciliari subito dopo l'udienza di convalida in cui fornì la propria ricostruzione dei fatti alla presenza del ... PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "In ginocchio da Mourinho" Dopo la bocciatura della riforma del campionato di Serie C da lui proposta, il presidente lascia: "La sfida non è stata raccolta, prendo atto del voto e mi faccio da parte" ...Al PalaDozza, dopo il commovente ricordo di Sinisa, le V Nere di Scariolo piegano 78-73 gli israeliani per la seconda vittoria consecutiva in Europa ...