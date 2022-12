Corriere della sera | “L’Italia deve tifare Francia” Risposta da applausi di Forgione

(Di sabato 17 dicembre 2022) Aldo Cazzullo sulchiede aldi, in opposizione a Napoli che tifa Argentina per Maradona. Ili9n un articolo a firma di Aldo Cazzullo invitala, e sovverte la realtà delle cose affermando che Napoli “odia” il nord italia: “???????? ? ?????? ?? ??????????? ?? ????. ?? ????? ????? ??????? ?? ???????????? ????? ?????? ????? ?? ????? ?’??????, ?? ??????????? ?? ????. ?’?? ??????????? ???? ??????? ????? ??????? ?????????? ?? ?????? ’90. ? ?? ??? ????? ??????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ????-?????????????? ?????? ? ????????? ? ?????? ??? ???? ????’????? ?? ????? ????????, ?? ????? ?? ????? ?? ??’ ...

Corriere della Sera

In seguito al Faenza Commonwealth War Cemetery è stata deposta una corona in memoria dei militari degli Eserciti Alleati caduti per la Liberazione di Faenza, conmusica e inni a curaScuola ...Amadeus e Gianni Morandi: 'Tutte le strade portano a Sanremo' - guarda MA C'È UN GIALLO - La canzone di Madame, come confermato dalsera, avrebbe dovuto intitolarsi 'Puttana'. Però, al ... Manovra, dalla pensione minima a 600 euro al Superbonus: ecco le nuove misure Il male si è fatto vivo poco dopo la nascita del suo angelo e, nonostante Laura Borsato inizialmente sia riuscita a schiacciarlo con la forza e la determinazione che la contraddistinguevano, il tumore ...Mohamed Gaaloul avrebbe minacciato di diffondere a parenti e colleghi di lavoro filmati che ritraevano i due nel corso di rapporti sessuali, qualora la vittima non avesse rinunciato ad un credito di 2 ...