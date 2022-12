QN Motori

Gli acquisti per la casa (+2,6%) tengono a galla il mercato dei beni durevoli compensando, almeno in parte , il crollo del settore motori ( - 6,2%): secondo i dati dell'Osservatorio Findomestic 2022, ...Anche se nel 1945 pure a Genova e nel resto d'Italia la rivoluzione dei costumi e dei... Bisogna tenere conto della disponibilitàarticoli alimentari in loco (per avere basilico tutto l'... Consumi degli italiani, auto in calo del 6,2% nel 2022 Poco più di mille abitanti con un reddito medio annuo che si assesta sui 15mila euro, Roseto in provincia di Foggia resiste allo spopolamento grazie a scelte politiche di innovazione sociale attravers ...Ecco cosa sapere per scegliere un prodotto di qualità e vantaggioso in termini economici, posto che oggi il range di prezzo è vasto: si va da meno di 5 euro a oltre 50 ...