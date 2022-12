Il Sole 24 ORE

Il Pnrr e la fiera delPadano, anche di questo ha parlato il presidente deldi tutela delPadano Renati Zanghini, a margine dell'Assemblea annuale. "Vogliamo realizzare progetti reali, in linea con i principi di sostenibilità del Pnrr, e per le grandi adesioni ...La battaglia che ildelPadano combatte da anni riguarda i prodotti che imitano il formaggio DOP e che spesso nella grande distribuzione non vengono distinti dall'originale, a danno ... Consorzio Grana Padano: sempre pronti a investire in innovazione - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Montichiari, 17 dic. (askanews) - Molti motivi di orgoglio e qualche criticità: l'Assemblea annuale del Consorzio di Tutela del Grana ...