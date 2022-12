Con Fontana vinceremo Berlusconi lancia la corsa per la Lombardia

(Di sabato 17 dicembre 2022) Forza Italia compatta sosterrà Attilioper laal Pirellone in cerca della riconferma per un secondo mandato: anche il Cav all'apertura della campagna

Sky Tg24

...Lombardia che ha rassegnato le dimissioni in aperta polemica col governatore Attilio, ... Craxi, Aldo Moro visti dalla CIA" mentre verso le 17 prenderà un aperitivogli studenti delle scuole ...... anche il presidente di Regione Lombardia Attilio, il sindaco di Varese Davide Galimberti insiemela vicesindaca Ivana Perusin . [le foto id=1360572] Accanto alla Bcc sono scese circa ... Live in, i candidati alla Regione Lombardia: pronti a confronto su Sky. VIDEO La pubblicazione, realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, consente di rivivere frammenti della quotidianità del passato con volti, luoghi e protagonisti della comunità. La nuova ed ...Lunedì 19 dicembre alle 19.00 a Castello Imperiali è in programma la presentazione del Calandariu Franchìddesi 2023, l’attesa opera che si rinnova ogni anno grazie al lavoro di Giuseppe Cafueri. La pu ...