Con ArteImpresa è già Capitale della Cultura | partnership tra le Accademie di Belle Arti di Bergamo e Brescia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022) E? tutto pronto per la nona edizione di, mostra-concorso che si propone di promuovere l’inedito dialogo tra mondo dell’arte e quello dell’imprenditoria, all’insegna di un’idea comune di creativita? e innovazione come risorse fondamentali. Fortecontinuita? erete tra le aziende, il territorio e la formazionestica che il concorso ha saputo creare negli anni, l’obiettivo die? puntare con ancora maggior convinzione sulla creativita? e sulla capacita? di innovare delle nuove generazionistiche, non attraverso concetti astratti ma dando forma a una preziosa e concreta opportunita? di crescita ed evoluzione. Il progetto offre infatti ai giovanisti la possibilita? di mostrare il proprio valore dialogando con un mondo ...