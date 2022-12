Come tirare tanto e non vincere il Mondiale | il rimpianto del Brasile – FOTO

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilha un grandeper questi Mondiali in Qatar, dove è uscito di scena ai quarti nonostante i favori del pronostico Ci sono ancora due partite, Croazia-Marocco e Argentina-Francia per decidere chi alzerà la coppa del mondo, gli altri posti del podio e chi ne resterà fuori. E saranno gare che incideranno profondamente sui dati statistici conclusivi. Ad oggi, vedendo la classifica dei tiri, emergono alcune considerazioni.1) I RIMPIANTI DEL– I verde-oro sono momentaneamente in testa con 96 conclusioni. Impensabile che non vengano superati dalla Francia, ma una tale produzione offensiva non può che accentuare i rimpianti perilsi sia fatto imbrigliare dalla Croazia.2) GERMANIA, ANCORA PEGGIO – Se inpiangono, in Germania sono neri di ...

