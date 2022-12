Come si cantava il rapimento di Moro | e cosa invece fu censurato | 40 anni fa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) A quarant’e oltre di distanza resta ben conficcato nelle nostre anime lo strazio delle immagini e delle parole pronunziate nei 55 giorni intercorsi tra l’agguato di via Fani, dove vennero massacrati i cinque uomini che fungevano da scorta di Aldo, e la mattina del 9 maggio 1978 in cui il cadavere del presidente della Democrazia cristiana venne ritrovato nel bagagliaio della Renault rossa. Le immagini ce le ricordiamo tutti, a cominciare dalla foto dicchiato nel fatale bagagliaio con il capo reclinato verso la sua sinistra. I più giovani non credo ricordinola formula politico-ideologica che prese campo in quegli stramaledetti 55 giorni, il “né con lo stato né con le Br” caro ad alcuni pur prestigiosi intellettuali italiani che condannavano l’azione omicida dei brigatisti ...