Colpevole d’innocenza | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 17 dicembre 2022): trama, cast e streaming delStasera, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1999 diretto da Bruce Beresford, con Tommy Lee Jones e Ashley Judd. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nick Parsons e sua moglie Elizabeth, soprannominata Libby, sono una coppia benestante di Whidbey Island (Washington). Abitano in una bella casa sul mare con il figlio Matthew, sono attivi nel campo del volontariato ed hanno un’ampia cerchia di amici. Un giorno, per accontentare la moglie appassionata velista, Nick prende in prestito da un conoscente una barca a vela, allo scopo di passare con lei un romantico fine settimana. Affidato Matthew ad Angela, un’amica di famiglia, i due partono in un ...