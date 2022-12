Codice degli appalti | tutte le novità del decreto sui contratti pubblico-privato

Agenzia ANSA

... un saldatore, qualche conoscenza di elettronica, un po' di righe di, una buona connessione ... una vecchia macchina per scrivereanni 90. La caratteristica che l'uomo cercava non era tanto ...Altre volte, invece, a essere vittimainganni dei truffatori sono le istituzioni pubbliche. ... Ad esempio, commette una truffa chi, spacciandosi per un operatore di banca, si fa dare il... Ok dal Cdm al nuovo codice degli appalti. Salvini: 'Iniziativa più importante del governo' “La riforma del Codice degli appalti Mettere in atto provvedimenti che aiutano a velocizzare la realizzazione delle opere è senz’altro positivo”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Region ...Il ministro in collegamento streaming ha annunciato anche un possibile rientro nella Lega in Consiglio comunale con Luana Cavallo ...