(Di sabato 17 dicembre 2022) Verdellino. Non si placano le polemiche per ilinstallato daldi Verdellino il 5 ottobre scorso a Zingonia, al semaforo vicino a piazza Affari: gli automobilisti, in circa 60 giorni di funzionamento, si sono visti recapitare oltre 1.600, per un totale di circa 200 mila euro., secondo parecchi automobilisti, che sarebbero a dir poco assurde: c’è chi si è recato dai vigili perché a semaforo rosso – dice – ha superato di poco la riga bianca e con lui c’erano una ventina di persone per lo stesso motivo. “Non può essere che gente normale abbia preso quattro o cinquee abbia a rischio la patente e buttato la tredicesima – lamenta un automobilista sui social -. Fermatevi e restituite questo strumento disastroso”. Sabato mattina, 17 dicembre, in molti ...

BergamoNews.it

Automobili incolonnate ininterminabili, incidenti e mezzi finitistrada: Torino è rimasta ostaggio di cinque centimetri di neve : 'Non possiamo non farci trovare pronti in questi casi', ...... attraverso totem, App e QR, in realtà virtuale, allineandosi con le esperienze italiane e ...si corre il rischio che ciò che non racconti non venga conosciuto da chi arriva in città da. '... Code fuori dalla polizia locale per le 1600 multe del ‘rosso stop’, il Comune: “Rammaricati” Odissea rato Terni-Orte. Code e disagi causati dai cantieri e una sfilza di incidenti. Crescono la paura e la rabbia dei cittadini. Una lista, fra tamponamenti, mezzi in panne e ribaltamenti, che nel.Dai buoni pasto dematerializzati alla lotteria degli scontrini istantanea: i 5 trend della ristorazione digitale nel 2023 secondo Tilby ...