Classifica vincitrici italiane Coppa del Mondo di sci alpino | Sofia Goggia aggancia Federica Brignone al primo posto!

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha vinto la seconda discesa libera di St. Moritz, prova valida per ladel2022-2023 di sci. L’azzurra si è imposta con estrema disinvoltura sulla pista svizzera, dopo che nella gara-1 di ieri si era procurata la frattura di due dita della mano sinistra (comunque aveva concluso in seconda posizione). La fuoriclasse bergamasca ha conquistato la ventesima affermazione personale nel massimo circuito internazionale itinerante (15 in discesa, 5 in superG). Grazie all’apoteosi odierna,hatoin testa alladellepiù vincenti di tutti i tempi indel. Si tratta ...

Tvblog

Le Pantere, giàdel trofeo nel 2019 e seconde lo scorso anno, vogliono crescere ancora ... Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la...Le Pantere, giàdel trofeo nel 2019 e seconde lo scorso anno, vogliono crescere ancora ... Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la... Sanremo Giovani 2022, vincitori, titoli delle 28 canzoni Si tratta forse dell'episodio più curioso mai registrati in un mondiale: Joseph Mwepu Ilunga, durante la sfida con il Brasile, calcia via un pallone mentre gli avversari stavano per battere una punizi ...Commenta per primo Il mondo del calcio e quello dello spettacolo si stringono attorno a Gianluca Vialli. All'ex attaccante della nazionale italiana ha dedicato un messaggio anche Maria Teresa Ruta , c ...