Classifica Coppa del Mondo biathlon 2022-2023 | Johannes Thingnes Boe primo a +49 su Sturla Holm Laegreid

(Di sabato 17 dicembre 2022)DELGENERALE 1 BOENOR 539 2NOR 490 3 JACQUELIN Emilien FRA 292 4 PONSILUOMA Martin SWE 263 5 SAMUELSSON Sebastian SWE 263 6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaasta NOR 240 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 240 8 ANDERSEN Filip Fjeld U25 NOR 226 9 CLAUDE Fabien FRA 225 10 HARTWEG Niklas U25 SUI 218 11 REES Roman GER 213 12 DOLL Benedikt GER 213 13 NELIN Jesper SWE 185 14 DALENOR 183 15 KRCMAR Michal CZE 180 16 ZOBEL David GER 148 17 STRELOW Justus GER 139 18 STROLIA Vytautas LTU 138 19 BOE Tarjei NOR 135 20 CLAUDE Florent BEL 13221 GIACOMEL Tommaso U25 ITA 124 22 FAK Jakov SLO 123 23 GUIGONNAT Antonin FRA 123 24 HIIDENSALO Olli FIN 122 25 STALDER Sebastian ...

DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

Proprio in chiavegenerale da segnalare un deludente Alessandro Haemmerle : il vincitore di ieri, campione olimpico in carica, è finito fuori nei quarti di finale (curiosamente eliminato in coppia con il ...Con questo trionfo Goggia ottiene il ventesimo successo indel Mondo agganciando Federica ... Con questo sigillo la campionessa olimpica mantiene il pettorale rosso di leader delladi ... Classifica discesa libera femminile Sankt Moritz 2022 - 17 dicembre Una domenica stramba e per certi versi rocambolesca, con una coincidenza che manda in tilt tanti tifosi. Parma-Spal alle ore 14, Argentina-Francia alle 16. Dalla serie B alla finale della Coppa del Mo ...Ci sarà un robot connesso che permetterà a un bambino ricoverato di assistere alla finale dal Sud America come se fosse a bordo campo ...