Cinema | a Luca Barbareschi il Capri Visionary Award

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stato assegnato a, attore, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo il ‘’ della 27esima edizione di– Hollywood – The International Film festival (26 dicembre – 2 gennaio). A premiarlo sull’isola azzurra il 28 dicembre sarà il più visionario dei maestri del, il geniale Terry Gilliam. “Non poteva esserci un incontro migliore – annuncia Tony Renis, presidente onorario del Festival – per questo premio dedicato a chi vive l’arte come una continua sfida creativa. Un’idea che è molto piaciuta a Terry Gilliam, da sempre nel nostro board, così come la decisione di celebrare una figura importante per la cultura italiana nel mondo come è...

Agenzia ANSA

...come la decisione di celebrare una figura importante per la cultura italiana nel mondo come è...vedrà tornare nel Golfo di Napoli i protagonisti dello showbiz mondiale e del grandeitaliano,...... da sempre nel nostro board, così come la decisione di celebrare una figura importante per la cultura italiana nel mondo come èBarbareschi". Con il sostegno del Mic (DGe Audiovisivo) e ... Luca Barbareschi 'Visionary Award' a Capri Hollywood E' stato assegnato a Luca Barbareschi, attore, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo, il 'Capri Visionary Award' della 27esima edizione di Capri - Hollywood - The International F ..."Amara sorpresa per i ragazzi e gli insegnanti delle Scuole Medie di Altopascio che erano chiamati questa mattina (sabato 17 dicembre) alla recita natalizia, preparata da tempo - esordiscono Maurizio ...