Ciclocross | come stanno Iserbyt e Van Empel? Trasportati in barella dalle nevi della Val di Sole

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

...per Iserbyt, brutta botta e ritiro, ma fortunatamente senza conseguenze. Puck Pieterse, l'altra protagonista della stagione delal femminile, invece ha sbagliato davvero poco, ...La neve quando è dura è scorrevole ma nei punti in cui è più morbida èpedalare sulla sabbia e ... il comitato organizzatore della tappa di Coppa del Mondo diin Val di Sole ha ... Come vedere in diretta la Coppa del Mondo di ciclocross dalla Val di Sole Alla fine ha vinto Michael Vanthourenhout su un fondo che nella notte è diventato ghiacciato e quindi pericoloso. L'organizzazione ha cercato di recuperare grattando il percorso e cercando di renderlo ...Prova italiana di Coppa del Mondo in Trentino su fondo ghiacciato. L’olandese era favoritissimo, ma insegue sin dalla partenza e, scuro in volto, scappa via a fine gara. Donne: la bergamasca, terza al ...