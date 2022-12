CHE TEMPO CHE FA | FAZIO FA GLI AUGURI DI NATALE CON BOLLE | BORGHI E MARINELLI

(Di sabato 17 dicembre 2022) Domenica 18 dicembre su Rai3 alle ore 20:00 nuovo appuntamento della ventesima edizione di CheChe Fa di Fabio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ospiti della puntata: Roberto, che tornerà il Primo dell’Anno su Rai1 con la sesta edizione di “Danza con me”; Alessandroe Luca, protagonisti de “Le otto montagne”, film dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeesch vincitore del Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes e tratto dal romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti. Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo che in oltre trent’anni di carriera ha conquistato ...

METEO.IT

Ma l'azzurro non ci dà troppo peso: ' Credevo di fare unpiù basso di quello registrato, ma non di fare il miglior crono europeo. Ma i record vanno e vengono, vincere è la cosa più importante '.I lettori di eBook diventano facilmente degli inseparabili compagni di viaggio sia nei momenti di studionellibero. È importante, quindi, scegliere il modellopiù si adatta alle tue ... Meteo, settimana di Natale con tempo stabile e temperature in rialzo: la tendenza Dopo mesi di rialzi dei tassi e mutui variabili al limite della sostenibilità, la stretta finale della Banca centrale europea di questo fine 2022 è un ‘regalo di Natale’, seppur da tempo atteso, che ...L'inverno sarà davvero freddo. L'austerity che colpisce le scuole sul fronte del servizio di riscaldamento preoccupa sempre più i genitori degli alunni che frequentano il ...