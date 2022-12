Champions femminile | Roma-St Polten 5-0 | giallorosse ai quarti

Leggi su 11contro11

(Di sabato 17 dicembre 2022) Lascrive una pagina indelebile di storia, surclassando il modesto Ste guadagnandosi l’accesso aidi finale dellaLeague. Lerifilano un sonoro 5-0 alle austriache sotto il diluvio di Latina ed entrano con ampissimo merito tra le migliori 8 d’Europa. Una partita non facile per le ragazze di Spugna, sospesa per un’ora a causa della pioggia incessante e sbloccata soltanto poco dopo mezz’ora da Serturini. Nonostante il dominio e il quasi assoluto monologo capitolino, il risultato rimane in bilico fino agli ultimi 10 minuti. Tra l’82° e l’88° però, le padrone di casa spingono sull’acceleratore e, approfittando della resa delle avversarie, vanno a segno altre 4 volte con Giacinti, Giugliano (doppietta) e Glionna. Andiamo a rivivere le ...