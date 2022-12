Cecilia Rodriguez | le foto sospette sulla presunta gravidanza

Stile e Trend Fanpage

Un abito nero, una forma sospetta e subito i rumors. L'ultimo contenuto social dipotrebbe nascondere qualcosa... Ci risiamo:scatena i fan e i loro numerosi dubbi. Cosa è successo questa volta Un recente post Instagram della sorella di Belen ha ...Leggi anche >in dolce attesa In un suo post spunta il pancino sospetto Una corona rosa con la scritta 'rubrichetta', il sorriso e lo sguardo deciso: la futura mamma Ramazzotti ha ... Il Natale di Cecilia Rodriguez: l'albero con tante luci e palle di vetro Donna di una bellezza travolgente; Cecilia Rodriguez sa esattamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan.Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e divenuta famosa grazie al Grande Fratello Vip, continua a scatenare il gossip intorno al suo rapporto con Ignazio ...