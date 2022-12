Caso Soumahoro | stipendi da capogiro a suocera e cognato | oltre 4 mila euro al mese

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le indagini sulla gestione dei centri di accoglienza che fanno capo alladi Aboubakarvanno avanti. La Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, nella persona del sostituto procuratore della Repubblica Andrea D’Angeli continua ad indagare per soffermarsi anche suglidache gli imprenditori si attribuivano.daÈ emerso che fino al 2020 il presidente del Consorzio Aid, carica ricoperta dalladifino al 2017 e in seguito dal, percepiva 4.400al. Con il passaggio di consegne alla cognata del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, il compenso è stato modificato, scendendo a 4.000 ...

Non degli stipendi, ma dei super stipendi. Mentre i migranti ospiti dei centri gestiti dalle coop della moglie, della suocera e del cognato di Aboubakarvenivano lasciati senza cibo, vestiti, luce e acqua, come emerso dalla stessa inchiesta della Procura di Latina che ha portato la Guardia di finanza a sequestrare agli imprenditori dell'...Tra lo scandalo ' Qatargate ' e la vicenda, sono mesi da incubo per i progressisti, che non avevano ancora incassato l'annunciata sconfitta elettorale delle ultime elezioni politiche e lo ... Cosa c’è intorno al “caso Soumahoro” Dopo la suocera, anche Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, è indagata dalla procura di Latina nell’ambito dell’inchiesta sulle coop pro-migranti Karibu e Consorzio Aid. Per ...Nelle indagini della procura di Latina emerge come i vertici di Karibu e Aid prendessero stipendi da 4.400 euro al mese: tra loro la suocera e il cognato dell'onorevole ...