Casamicciola | nuovo dramma | muore di infarto il padre di una delle vittime della frana

Sky Tg24

... coordinati dal procuratore aggiunto Simona Di Monte - avvieranno gli accertamenti tecnici irripetibili finalizzati ad accertare come e perché si è originata la frana di, e le eventuali ...Quindici latitanti catturati e unapproccio sul fronte delle indagini che ora si fondano anche sul monitoraggio del web, per ... per la frana che ha provocato dodici vittime a. "È ... Frana Ischia, a Casamicciola nuova evacuazione da zona rossa Gioacchino Impagliazzo, padre di Salvatore, aveva 66 anni. Lascia la moglie ed altri 2 figli. Aveva perso il figlio ...La colata di fango staccatasi il 26 novembre dal monte Epomeo ha ridotto i fondali, le navi attraccheranno solo a Ischia Porto. Intanto c’è timore per la nuova allerta meteo ...