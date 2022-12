Carretta lancia la campagna di Italia sul Serio | “Diamo un calcio alla politica qualunquista e andiamo a vincere”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022) Milano. Un’apertura dielettorale lasciata in mano a Matteo Renzi, regista del lancio ufficiale della candidatura di Letizia Moratti persul, il patto politico che vede il Rottamatore per antonomasia andare a braccetto con Carlo Calenda. Sul palco, insiemefrontwoman, anche il consigliere regionale bergamasco di Azione Niccolò. “Si gioca per– ha detto in apertura Renzi -, anche se per noi la partita sarà molto difficile, anche se mai così difficile come per il Pd che, da come sembra, gioca a perdere. La nostra proposta si rivolge a chi vuole dire basta al Governo Fontana e al Movimento 5 Stelle, partito inesistente al Nord, che fa dell’esperienzail populismo più becero. Giocheremo questa ...