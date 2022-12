(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Amentano idiper l’economia italiana: a fine anno l’industria è in calo, le costruzioni hanno smesso di trainare, tengono solo i servizi. Con l’inflazione persistente e su picchi storici irallenteranno anche se finora sono stati sostenuti dall’extra-risparmio accumulato; i rialzi dei tassi scoraggiano gli investimenti e zavorrano i bilanci delle imprese. Indicatori al ribasso anche riguardo la domanda; il turismo, esaurito il rimbalzo, potrebbe spingere meno in inverno, come già le costruzioni in estate. Anche l’export rimane altalenante: nell’area euro le tendenze sono analoghe a quelle italiane. Negli Usa,invece, sono state tagliate le previsioni di crescita del 2023 passate dal +1,2% al +0,5%. E’ questo il quadro previsionale economico del momento fotografato dal rapporto del Centro Studi ...

direttore, cosa ricorderemo, tra qualche anno, del 2022 Probabilmente, l'avvio dell'orribile guerra in Ucraina, il balzo dei prezzi dell', drammatico soprattutto per le famiglie più ...Il prezzo del gas è tornato a salire in dicembre, (137 euro/mwh in media, da 96 a novembre), e ilaccresce i costi ormai da 12 mesi, mitigato, solo in parte, dagli interventi del ... Caro energia, Confindustria: "Aumentano rischi stagnazione, frenano i consumi" VENEZIA - Ci apprestiamo a chiudere un ottimo 2022. Nonostante la crescita dell'inflazione, il caro energia e il boom dei prezzi delle materie prime abbiano creato non pochi problemi ...