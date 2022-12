Calendario biathlon oggi | Annecy 2022 | orari gare 17 dicembre | programma | tv | streaming | startlist | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022), sabato 17, andranno in scena le due prove dell’inseguimento maschile e femminile di-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di-2023. Sulle nevi transalpine assisteremo allesui quattro poligoni e le emozioni non mancheranno di certo. Saranno gli uomini a cominciare alle ore 12.10. Johannes Boe andrà a caccia di un nuovo successo, dopo aver infilato la bellezza di cinque vittorie consecutive in eventi individuali di Coppa del Mondo in questa stagione. A segno nella sprint dello Stade deSylvie Becaert, il norvegese ha raggiunto quota 60 vittorie indi alto livello, tenendo conto dei sigilli nel massimo circuito internazionale, nei Mondiali e nei Giochi Olimpici ...