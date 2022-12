Calenda | Si ratifichi il Mes

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2022 "Una manovra che a parte i saldi, cioè l'entità della manovra. Nella sostanza non ha nulla. L'impianto per l'energia non ha nulla e non c'è nulla per la sanità. Bisogna ratificare il Mes, e intervenire sulla sanità, sennò l'anno prossimo il problema sarà la gente che non si può curare", le parole di Carloa Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev