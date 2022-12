Calciomercato | un eroe del Marocco in Serie A | che colpo da 40 milioni!

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar 2022 ha regalato importanti indicazioni, in particolar modo la sopresa più bella è stata quella del. La compagine di Regragui si è messa in mostra e il rendimento è stato sorprendente. Ilha chiuso la fase a gironi al primo posto, poi la vittoria agli ottavi di finale contro la Spagna e ai quarti contro il Portogallo. Il percorso delal Mondiale in Qatar si è interrotto in semifinale contro la corazzata Francia. La squadra di Regragui non ha demeritato e si è confermata una grande realtà del calcio mondiale. Tanti calciatori si sono messi in mostra, in particolar modo il pezzo pregiato è diventato Azzedine Ounahi. Foto di Tolga Bozoglu / AnsaSul calciatore si sono registrati tentativi dai principali club in Europa, ma il fututo potrebbe essere in Italia. E’ già andato in scena un contatto ...