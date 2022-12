Calcio | le ultime dall’Argentina verso la finale | Di Maria e Paredes in panchina?

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si avvicina sempre di più il momento della conclusione di questi Mondiali di2022 in Qatar: domani ci sarà latra Argentina e Francia che metterà in palio la terza vittoria ad un Campionato del Mondo per entrambe le Nazionali. In conferenza stampa Lionel Scaloni è stato piuttosto netto: “Ho già in testa la formazione per la partita di domani”. Un undici titolare che non dovrebbe comprendere El Fideo, Angel Di. L’esterno della Juventus è ancora alle prese con una condizione di forma non perfetta. Il commissario tecnico dell’Albiceleste dovrebbe schierare un 3-5-2 con esterni a tutta fascia Acuna e Molina, Lisandro Martinez nella difesa a tre con Romero e Otamendi, De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister a centrocampo e davanti Julian Alvarez e Messi. Esclusione in vista anche per Leandro ...