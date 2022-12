Agenzia ANSA

Tra le cose diche saremo curiosi di scoprire nel 2023 c'è anche il modo in cui Guardiola proverà a far ... da questo ritrovato spirito arrivano il gol del raddoppio all'e il 2 - 0 alla ...La protesta dei tifosi era diretta contro la decisione della Legaaustraliana di assegnare le finali del campionato per i prossimi tre anni a Sydney. I sostenitori delle due squadre avevano ... Calcio: Australia, portiere ferito dopo invasione campo ultras Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un derby della A-League australiana di calcio tra Melbourne Victory e Melbourne City è stato interrotto dopo che alcuni tifosi hanno invaso il campo e hanno colpito un portiere, che ha subito una sosp ...