Borussia Dortmund | frecciata dall'agente di Moukoko

La Fiorentina non va oltre l'1 - 1 contro il Monaco nell'amichevole precampionato. Dopo i successi contro Rapid Bucarest e, arriva un pareggio per i viola di Italiano. La rete del vantaggio nasce da uno schema: Bonaventura e Saponara fraseggiano, Benassi calcia, Aguilar respinge e sul tap in Ranieri non ...I cinque test con Arezzo, Always Ready,, Rapid Bucarest e Bastia - tutti vinti - sono dunque serviti al tecnico Vincenzo Italiano per capire quali siano gli uomini su cui puntare da ... Borussia Dortmund, Moukoko: il club vuole il rinnovo, ma spunta una nuova destinazione Il procuratore ha parlato di trattativa in alto mare con il club per il rinnovo: Milan alla finestra, ma c'è grande concorrenza ...Prima dell'amichevole, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare il tecnico scomparso ieri all'età di 53 anni. Viola con il lutto al braccio.