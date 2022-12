Bonus 150 euro per lavoratori e pensionati | chi ne ha diritto e quando arriva

Orizzonte Scuola

Dl Aiuti, il ministero del Lavoro ha stoppato fino a oggi il200 eeuro ai... "Si tratta di una sospensione temporanea dovuta alla necessità di aggiornare, riorganizzando internamente alle ...Con questa graduatoria, che segue il bando pubblicato lo scorso mese di maggio, salgono ai ...una tantum e ristori alle società sportive, ma anche voucher alle famiglie per le spese di ... Bonus 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023 per precari, assegnisti di ricerca e dottorandi. Accredito a febbraio Bonus 150 euro al via: l'Inps ha attivato la procedura sul sito per presentare domanda. La scadenza è il 31 gennaio 2023 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...