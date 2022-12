Bonaccini | ' Questione morale al centro della politica | altri digeriscono meglio'

Formiche.net

...è espresso sul tema anche Stefano. "La sospensione di Andrea Cozzolino è una cautela giusta, non lo hanno cacciato. Ma aldilà di questo episodio, noi dobbiamo porre al centro la...Lo ha detto il candidato alla segreteria Pd Stefano, a margine della manifestazione dem ... Al di là di questa specifica vicenda, che "è da voltastomaco, dobbiamo porre lamorale ... Lavoro, identità e questione morale. Bonaccini e la sinistra popolare Nella giornata di domani il presidente dell'Emilia Romagna visiterà una delle eccellenze del territorio reggino ...«Quando mi hanno proposto di fare l'incontro in via delle Botteghe Oscure ho detto subito di sì». Claudio Mancini, ex ...