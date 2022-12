Bollette dell’acqua | Napoli tra le città più care d’Italia | è terza dopo Roma e Milano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 dicembre 2022) E’il capoluogo di provincia che, in valori assoluti, ha la maggiore uscita di spesa per ledi acqua, raggiungendo nel 2021 la cifra record di 49.469.913,39 euro. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report)., fra lecon le più elevate spese per questa voce, superiori a 1 milione di euro, seguono in classifica, a distanza:(11.382.943,33),(9.720.075,58), Catanzaro (5.357.462,43), Torino (5.048.638,86), Palermo (1.978.869,44), Firenze (1.914.775,47), ...