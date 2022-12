Black Clover | la Spada dell' Imperatore Magico | nuovo trailer per il film animato in arrivo su Netflix

Movieplayer

Jump Super Stage " Sabato 17 dicembre 2022 : 03:15 " 03:55:; 04:45 " 05:25: Jujutsu Kaisen; 06:10 " 06:50: New Prince of Tennis; 07:35 " 08:15: Boruto e Naruto; 09:00 " 9:30: My Hero ...Gestito da Weekly Shnen Jump, la giuria di solito è composta da mangaka pubblicati su Weekly Shnen Jump e tra gli altri giudici degni di nota vi sono Yuki Tabata di, Khei Horikoshi di ... Black Clover: la Spada dell'Imperatore Magico, nuovo trailer per il ... Curiosi di sapere di cosa tratterà il film di Black Clover, Black Clover: la Spada dell'Imperatore Magico Scopritelo in questo nuovo trailer del lungometraggio targato Netflix.Al Jump Festa 2023 c'è stato spazio anche per degli annunci su Jujutsu Kaisen, una delle serie più popolari di questi tempi.