Bioetanolo | Green NCAP ne certifica l’elevato valore ambientale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si chiamail consorzio composto da autorità europee, club automobilistici, organizzazioni a difesa dei consumatori ed istituti di ricerca che testa la sostenibilità delle automobili di nuova generazione. L’ente si occupa quindi di effettuare test su strada e in laboratori, nonché in varie condizioni ambientali perre l’impattodi un veicolo. Nell’ultima tornata di verifiche effettuate, è stata messa alla prova pure una Ford Puma motorizzata dal 3 cilindri EcoBoost mild-hybrid alimentata a, carburante alternativo a basso impatto: trattasi di etanolo prodotto mediante un processo di fermentazione delle biomasse, cioè a partire da prodotti agricoli ricchi di zucchero e cellulosa. Ilusato nel test era E85, ...

