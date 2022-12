Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | classifica aggiornata dopo inseguimento Annecy-Le Grand Bornand

FondoItalia.it

La classifica generale delladel Mondo 2022/2023 diaggiornata dopo l' inseguimento maschile di Annecy - Le Grand Bornand , in Francia. Tripletta norvegese quest'oggi, ma con posizioni ben diverse da quelle attese: ...Tutto in famiglia per la Norvegia, ma che sorpresa nell'inseguimento maschile di Annecy - Le Grand Bornand, gara delladel mondo di. Contrariamente a ogni attesa, non è Johannes Boe, che partiva davanti, a trionfare, incontra invece grossi problemi sugli sci e fatica a stare in piedi. Lo tradiscono i ... Biathlon - Coppa Italia Fiocchi, il programma della due giorni in Val ... Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: la classifica aggiornata dopo l'inseguimento della tappa di Annecy-Le Grand Bornand ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...