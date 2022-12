Berlusconi | “Vittoria Meloni svolta storica | democrazia italiana davvero compiuta”

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladel centrodestra e di Giorgiaha rappresentato “una, e non soltanto perché – per la prima volta nella storia– è una donna a ricoprire questo ruolo. Questo è certamente molto importante, ma è ancora più importante il fatto che alla guida del Paese ci sia, per la prima volta nella storia della Repubblica, un leader politico espressione diretta della destra, della sua storia, dei suoi valori”. Lo dice il leader di Forza Italia Silvionel videomessaggio inviato per la festa del decennale di Fdi. “Questo significa che oggi la. Lo si deve all’impegno e alla tenacia di tutti voi e di tutti ...

Adnkronos

