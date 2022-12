(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Innon ho preso alcun, e me lo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo. E che forse passerà. Provo ancora molto dolore; ma quando sono seduto, o in piedi, sono ancora quello che ragiona non male”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, intervenendo all’evento a Palazzo delle Stelline di Milano, per il lancio della campagna elettorale a sostegno di Attilio Fontana, alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Lombardia. Alle ultime elezioni politiche “27 milioni di elettori italiani non hanno votato” e “noi abbiamo preso 12 milioni di voti”. Quindi “abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani e dobbiamo farlo con una attività distribuita in ...

Agenzia ANSA

Silviotorna all'attacco. 'Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale'. Lo ha detto ...'In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per ... Silvio, intervenendo all'... Berlusconi: "Meritavo un ruolo istituzionale in questo governo ... “Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo“. Si riassume in queste parole tutta l’amarezza e il rammarico espresso da Silvio Berlusconi per non aver avuto spazio ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...