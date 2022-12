Agenzia ANSA

MILANO - "Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo, vista anche la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale. I medici ... Silvio, a ..."In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per ... Silvio, intervenendo all'... Berlusconi: "Meritavo un ruolo istituzionale in questo governo ... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha ringraziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine di un evento elettorale ...