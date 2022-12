Berlusconi | l’amarezza su Putin | «Da lui ipotesi assurde sul nucleare Sulla Russia nell’Ue convinsi tutti | tranne Germania e Francia»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 dicembre 2022) Torna a commentare l’invasione russa in Ucraina Silvio, ma stavolta con toni più distaccati nei confronti dello storico amico Vladimir. Alla convention di Forza Italia a Milano in vista delle Regionali in Lombardia, l’ex premier ha detto che quella in Ucriana è «una guerra che non si sa quando finirà, una guerra che ha implicazioni ini paesi europei e una guerra che troppo spesso paradossalmente suscitadi utilizzo delle armi nucleari», proprio come da «quattro giorni fa».resta comunque critico anche sul ruolo diplomatico dell’Europa che «oggi purtroppo non conta sul piano internazionale ma, cambiando il sistema di voto da quello all’unanimità a quello di maggioranza qualificata, come chiedo dal 2000, potrebbe ...