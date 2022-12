Berlusconi ironizza e rosica sul ruolo istituzionale nel governo che non ha avuto. In Lombardia lancia il candidato Fontana

(Di sabato 17 dicembre 2022)è sempre il protagonista quando apre la bocca. Questa volta, nel rivendicare unnelMeloni, si legge delusione e amarezza. Poi, però ritrova il suo vigore e promette che Forza Italia convincerà le regionali insulnelche non haSilvioè stato il protagonista con le sue parole in occasione dell’evento ‘Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la’ a Milano. Il Cavaliere ha rivendicato ma allo stesso tempoto unin questo...

LA NOTIZIA

Fiorellosue Soumahoro nell'ultima puntata della settimana di Viva Rai2 L'ultima puntata della settimana di Viva Rai2 inizia con la voce fuori campo di Fiorello chesu ...... per un breve periodo,agli esordi della sua carriera politica aveva pensato di imitare ...format di questo tipo è stato sperimentato da Conte durante il lockdown e ora l'ex premier: ... Berlusconi ironizza e rosica sul ruolo istituzionale nel governo che ... Berlusconi ha commentato nell'ultimo evento politico a Milano un ruolo non avuto in questo governo. Poi, lancia alle regionali Fontana.Fiorello ha commentato ironicamente le ultime battute di Berlusconi così come la storia di Soumahoro. Infine, arriva la difesa della D'Avenia ...