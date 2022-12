Berlusconi attacca ancora Meloni | “Meritavo un ruolo nel governo | in campagna elettorale ho rischiato di morire”

La Repubblica

Parte all'attacco il presidente di Forza Italia, Silvio. Impossibile mandar giù il fatto di non essere stato chiamato a far parte della squadra dell'esecutivo di Giorgia Meloni. In ..."Per me -- la presunzione di innocenza è un principio sacro anche verso gli avversari politici. Altra cosa è la valutazione politica: sponsorizzare un paese come il Qatar, ... Silvio Berlusconi attacca: "Meritavo un ruolo in questo governo" "Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale". Parte all'attacco il presidente di Forza ...Silvio Berlusconi, nella giornata di ieri in cui si festeggiava il 123esimo compleanno del Milan, ha voluto fare gli auguri al club di cui è stato presidente vincente per trent'anni.