Bereszinsy al Napoli | tutto fatto | ecco quando sarà ufficiale

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilha preso Bartos Bereszynski, il difensore della Sampdoria si trasferirà in azzurro. Annuncioentro una settimana. Il difensore prenderà il posto di Zanoli che si trasferisce alla Sampdoria in prestito s. Il giovane giocatore delandrà a fare esperienza, a giocare con continuità in una squadra che ha bisogno di salvarsi. Ilinvece con Bereszynski fa entrare un giocatore di esperienza che potrà prendere il posto di Di Lorenzo in alcune partite. Una manovra che la società azzurra ha voluto fare per non lasciare nulla ai dettagli, per cercare di lottare per la vittoria dello scudetto fino alla fine. Bereszynski al: le ultime novità di mercato Sullo scambio-Sampdoria, Gazzetta scrive: “L’ufficialità arriverà nella prossima ...