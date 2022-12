Benedetta Rossi | la scenata di gelosia al marito è esilarante VIDEO

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha immortalato una scenasu Instagram in cui ha finto unadinei confronti di Marco e… Cloud!è molto legata a suoMarco, così come al loro cagnolone Cloud. Ed entrambi non perdono l’occasione di mostrare la famiglia affiatata sui social. Tra le food blogger più … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Engage

... c'è un nuovo re in libreria, ma è sempre italiano Libri da leggere:regina dei fornelli e delle vendite. La classifica e i consigli di Robinson Libri da leggere: Vincenzo Schettini ......Caraceni (classe 1953) eFerretti (classe 1957). Altra serie di proroghe, stavolta per un mese, a Paolo Manciola (classe 1951) al Pronto Soccorso Camerino/San Severino, a Massimo(... Per Natale, Fatto in casa è “Live”: Benedetta Rossi per la prima volta ... Benedetta Rossi diverte i fan con una scenata di gelosia esilarante al marito Marco dopo le coccole date a Cloud: il video ...Per fare una grandissima figura a Natale, ci pensano i consigli di Benedetta Rossi: il regalo gratis di cui avevi bisogno ...