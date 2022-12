Bene superbonus e pensioni minime Resto garantista ma è inaccettabile sostenere il Qatar

ilGiornale.it

...incontrano i capogruppo per limare gli ultimi emendamenti (soglia del pos a 30 euro e... Tajani: 'Non è una questione italiana,la linea dura con le mele marce'. Solo mele marce Oggi a ......incontrano i capogruppo per limare gli ultimi emendamenti (soglia del pos a 30 euro e... Tajani: 'Non è una questione italiana,la linea dura con le mele marce'. Solo mele marce Oggi a ... "Bene superbonus e pensioni minime. Resto garantista ma è ... «Grazie a Forza Italia ci saranno la proroga del superbonus al 31 dicembre e l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75». Così a Mattino5 la presidente ...L'esperto risponde: è possibile portare in detrazione con il bonus 110% anche il sistema di emissione nelle singole unità immobiliari