Barbie omaggia 2001 | Odissea nello spazio | la Fondazione Kubrick approva

Leggi su screenworld

(Di sabato 17 dicembre 2022)hatonel teaser trailer del film e lahato quanto realizzato. Co-scritto e diretto da Greta Gerwig, il film ha citato in modo decisamente palese il capolavoro di Stanley Kubric; il teaser trailer ha presentato al mondo il film in cui Margot Robbie interpreterà il giocattolo più amato di tutti i tempi. They say imitation is the sincerest form of flattery! Evenis afan… https://t.co/BHUKx9c4Si — Stanley(@Stanley) December 16, 2022 Come riportato da IndieWire, lanon ha perso il riferimento ma, anzi, è intervenuta ...