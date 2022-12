Banchero trascina Orlando | vincono Dallas e Lakers

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Paolodeterminante nel successo a sorpresa dinella notte italiana della regular-season dell'Nba. L'ala grande nata a Seattle ma con cittadinanza italiana firma 20 punti nell'impresa dei Magic, che espugnano per 117-109 il parquet dei Boston Celtics. Tra i padroni di casa, 31 punti di Tatum e 26 di Brown;, 20 anni, impiegato per complessivi 37 minuti, finisce a referto anche con 5 rimbalzi e 5 assist. Vittorie casalinghe pere Los Angeles: i Mavericks si impongono per 130-110 sui Portland Trail Blazers con 33 punti di Doncic e 32 di Wood, i californiani mettono al tappeto i Denver Nuggets per 126-108 con 30 punti di James, il più prolifico della serata. Altri risultati: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 106-129; Detroit Pistons-Sacramento Kings ...

La Gazzetta dello Sport

