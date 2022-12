BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI PROCLAMA I FINALISTI DELLA 17° EDIZIONE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 17 dicembre 2022) Per il pubblico dicon leè arrivato il momento tanto atteso. Questa sera, sabato 17 dicembre alle 20.35, si scelgono le coppie che venerdì 23 dicembre si giocheranno, senza esclusione di colpi, la finalissima dello show magistralmente diretto e condotto da. IL PARADISO DELLE SIGNORE E VALERIA FABRIZI IN PISTA Una delle coppie escluse dalla competizione rientra in gara grazie alla “staffetta del ripescaggio”. Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” si esibiscono in performance uniche i protagonisti di due delle fiction più amate dal pubblico televisivo, ll Paradiso delle signore. In pista, come già annunciato da BubinoBlog, vedremo Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari realizzano una ...