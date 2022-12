Ballando con le Stelle | anticipazioni prima finale 17 dicembre 2022 | coppie in gara | ospiti e classifica di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo qualche giorno di ‘stop’ per dare spazio ai Mondiali in Qatar questa sera, e come sempre di sabato, torna l’appuntamento imperdibile concon le. E con ladi questa edizione. Sì perché a distanza di pochi giorni, esattamente il 23, i concorrenti ancora in, a due passi dal Natale, si contenderanno la vittoria. E si giocheranno, senza esclusione di colpi, la finalissima del programma che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Chi sono i ballerini per una nottecon ledi scoprire tutte lein, iniziano dalle sorprese e dagli. Nello spazio dedicato ...